Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что американские власти «открыли ящик Пандоры» своим решением передать киевскому режиму конфискованные активы российского бизнесмена Константина Малофеева. Мирошник заявил, что своим решением они обесценили право на частную собственность, которое они сами отстаивали годами.

По мнению бывшего посла ЛНР в Москве, такое решение США развязало руки российской власти, которая теперь на свое усмотрение может распоряжаться имуществом американских физических и юридических лиц на территории РФ. Мирошниченко приводит пример, что если гражданин США, имеющий активы в России, не выразил поддержки СВО, то его активы конфискуются. При этом он предлагает расходовать данные средства на нужды бойцов российской армии.

Напомним, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что конфискованные активы российского предпринимателя Малофеева в размере 5,4 миллиона долларов будут переданы Украине.