Экс-посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник выдвинул предположение, что на военнослужащих ВСУ испытывают действие новых видов наркотических веществ, способных изменять человеческое сознание. По его словам, под действием такого рода наркотиков, человек полностью теряет страх и ощущает себя невероятно сильным.

В своем Телеграм-канале он написал, что украинские военные, которые были взяты в плен российской армией, очень часто ведут себя неадекватно. С ними даже не удается нормально побеседовать до тех пор, пока медики не прочистят их организм при помощи капельниц.

По словам Мирошника, медики, «откачивающие» пленных из этого состояния, говорят, что складывается впечатление, будто бы из человека «достали батарейку». После действия подобного рода наркотиков, человек просто умирает.

Бывший посол также отмечает, что в рядах ВСУ есть люди, которые специально делают бойцам инъекции или дают таблетки, способные делать человека сильнее.