Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик с отработкой упражнения боевой стрельбы российских танков Т-90М «Прорыв» на одном из военных полигонов, расположенном в Ленинградской области.

На опубликованных кадрах видно, как несколько российских боевых машин движутся по заснеженному полигону параллельными курсами и одновременно с этим ведут прицельный огонь по условному противнику из 125-мм орудий. В учениях по отработке стрельбы из танков Т-90М «Прорыв» приняли участие военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, входящие в состав Западного военного округа.

Министерство обороны уточняет, что военнослужащие ЗВО отрабатывали боевые упражнения по поражению целей, расположенных на расстоянии до 5 километров. Во время учений российские танкисты должны были поразить условную бронетехнику, личный состав и беспилотные летательные аппараты противника. После этого механики-водители должны были преодолеть полосу естественных и искусственных препятствий.