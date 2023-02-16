Российское Министерство обороны первый раз показало, как применяется в ходе спецоперации новое самоходное артиллерийское орудие «Хоста». С его помощью бойцы непрерывно уничтожают цели на позициях противника.

В оборонном ведомстве рассказали, что экипажи боевых машин после получения координат целей бьют снарядами по укрепленным украинским позициям. Корректировка огня и доразведка осуществляются при помощи беспилотников.

При этом уничтожение выявленных целей неприятеля проводится как одиночно, так и парами.

«Хоста» – это модифицированная установка «Гвоздика». Она подходит под любые снаряды калибра 120 мм. «Хоста» способна уничтожать разные цели – неподвижные и подвижные, в том числе бронированные, а также эффективна против ракетных установок.