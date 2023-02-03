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Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что вооруженные силы России уничтожили первый зенитно-ракетный комплекс NASAMS на территории Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что в окрестностях населенного пункта Красноармейск, расположенном в Донецкой Народной Республике, была уничтожена следующая военная техника Украины: пусковая установка для запуска тактических ракет «Точка-У» и норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников еще 7 ноября 2022 года сообщил, что в распоряжение вооруженных сил страны поступил зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии. При этом с тех пор не было ни одного сообщения об уничтожении подобной военной техники на территории Украины в сводках Минобороны России.

Оборонное ведомство РФ также сообщило, что усилиями ракетных войск, артиллерии и оперативно-тактической авиации было поражено 86 артиллерийских подразделений украинской армии.

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