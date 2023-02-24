Власти Киева начали готовиться к вторжению на территорию Приднестровья. Эти действия являются риском для российских миротворцев, сообщает российское Минобороны.

В сообщении в официальном ТГ-канале ведомства говорится, что на данный момент рядом с границей Украины и Приднестровья зафиксировано большое количество живой силы и военной техники Украины. Кроме того, ВСУ стремительно наращивают число беспилотников в этой зоне.

Реализация этой провокации, как заявили в оборонном ведомстве РФ, является прямой угрозой российским военным, которые находятся на законных основаниях не территории Приднестровья в качестве миротворческой силы.

О подготовке провокации сообщалось ранее. Украина планировала инсценировать наступление российских войск, для этого диверсанты наденут на себя российскую форму.