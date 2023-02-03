Российские самоходные минометы «Тюльпан» с калибром 240-мм применяются в зоне спецоперации для нанесения ударов по неприятелю. Расчеты этих машин успешно ликвидируют защищенные объекты украинской военной инфраструктуры. Как работает эта техника, показало российское Минобороны, выложив видеокадры.

На записи видно, как расчеты самоходных устройство прикрывают наступление пехоты РФ, а именно мотострелковых формирований. Для корректировки огня применяются беспилотники, которые дают возможность обеспечить точность и подтверждают цели для их последующего уничтожения.

Минометы «Тюльпан» являются единственными в своем классе, в мире у них нет аналогов. Снаряды имеют вес от 130 до 240 кг и калибр 240 мм, с их помощью можно насквозь пробить трехметровые стены из бетона.