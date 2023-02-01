Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в среду 1 февраля подразделениям вооруженных сил России удалось уничтожить две быстроходные лодки с десантом украинской армии на Днепре в окрестностях Херсона.

Сообщается, то всего было уничтожено две единицы украинских плавсредств и около десяти военнослужащих ВСУ. Также Минобороны Российской Федерации сообщает о том, что в окрестностях населенных пунктов Антоновка и Гавриловка была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три склада с боеприпасами. Всего в течение 31 января была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.

Напомним, что всего в ходе проведения специальной военной операции российской армией было уничтожено 206 вертолетов, 381 боевой самолет, 2996 беспилотных летательных аппаратов, 7706 танков и бронированных машин, 3978 артиллерийских орудий и минометов, 402 зенитные установки, 998 установок РСЗО и 8243 специальных военных автомобилей украинских вооруженных сил.