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Глава оборонного ведомства Украины прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании контактной группы США по Украине, с платком, на котором был схематически изображен советский истребитель Су-27.

Шотландская журналистка опубликовала на своей страничке в социальной сети небольшой видеоролик, где запечатлен момент, когда Резников остановился перед представителями западной прессы и продемонстрировал им свой нагрудный платок со схематическим изображением истребителя Су-27. При этом Резников спросил журналистов, видят ли они, что именно изображено на его платке. Западные журналисты подтвердили, что они видят военный самолет.

При этом на вопрос журналистов, откуда Украина планирует получить военные самолеты, глава оборонного ведомства посмотрел вверх и заявил, что ожидает поставок истребителей «с неба». Также он подтвердил, что на текущий момент главная просьба Украины к своим западным партнерам заключается в предоставлении ей военных самолетов.

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