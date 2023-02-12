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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил во время интервью для информационно-просветительского урока «Разговор о важном», что американские официальные лица признают свое участие в организации взрывов на газопроводах «Северные потоки».

По словам Лаврова, официальные лица не только признают свою причастность к диверсиям на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2», но даже с удовольствием это обсуждают между собой. Глава российского МИД отметил, что главной целью данной диверсии являлось разрушение взаимных отношений между Россией и Германией.

Сергей Лавров заявил, что американским монополиям очень сильно мешал мощный альянс России и Германии, который был основан на российских энергоносителях и передовых немецких технологиях.

Напомним, что американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, в котором написал, что именно американские военные водолазы заложили взрывчатку под ветки газопроводов «Северные потоки».

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