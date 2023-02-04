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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр выступила с подтверждением планов официальных властей страны отправить на территорию Украины дополнительные 12 единиц самоходных артиллерийских установок Caesar.

В эфире RTVI Лежандр заявила, что Франция должна выполнять обязательства по поставкам различного снаряжение на территорию Украины. Она подчеркнула, что именно Франция первой в ЕС объявила о поставках своих легких танков на территорию Украины. Также по ее словам, Украине были переданы системы противовоздушной обороны.

Пресс-секретарь МИД Франции отметила, что дополнительно к уже поставленным 18 единицам самоходных артиллерийских установок Caesar, в ближайшее время Украине будет передано еще 12 единиц. При этом французские военные специалисты продолжают обучать украинских военнослужащих. В рамках европейской программы по обучению 15 тысяч солдат ВСУ, Франция подготовит 2 тысячи украинских солдат на территории своей страны а также в Польше.

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