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Французский лидер Эммануэль Макрон звонит президенту РФ Владимиру Путину по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. С таким заявлением выступила пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр.

Отмечается, что Макрон во время телефонных переговоров с Путиным затронул вопрос Запорожской атомной электростанции в Энергодаре по просьбе Зеленского. Страны Запада очень обеспокоены угрозой состояния Запорожской АЭС. Переговоры привели к тому, что для проверки станции была направлена комиссия наблюдателей МАГАТЭ.

По словам Лежандр, именно французская сторона является инициатором разговоров с Кремлем. Однако она отметила, что такие звонки между лидерами Франции и России не стоит считать истинными переговорами, так как Российская Федерация еще не проявляла интереса к ведению диалога о мире.

По данным на сайте Кремля, с момента начала СВО на Украине, Эммануэль Макрон уже 14 раз звонил Владимиру Путину. Последняя беседа между лидером Франции и главой РФ состоялась 11 сентября.

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