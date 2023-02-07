Мэрия Екатеринбурга окончила прием замечаний от горожан на проект Генерального плана города до 2045 года. Правда, не факт что ответственные чиновники обратят на них внимание. В СМИ считают, что интересы девелоперов и инвесторов в столице Урала ставятся выше комфорта ее жителей.

Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года должны согласовать и утвердить в 2023 году. Недавно профильные управленцы закончили прием замечаний и поправок в Генплан со стороны горожан.

Интерес екатеринбуржцев к Генплану закономерен – в последнее время власти города зачастую игнорируют их мнение, застраивая парки и уничтожая объекты культурного наследия.

Так, в начале 2023 года снесли флигель дореволюционной усадьбы Волкова. Объект уничтожили, несмотря на то, что горожане просили о его сохранении главу Екатеринбурга Алексея Орлова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В прессе написали, что в таком «недогляде» со стороны первых лиц города и области наблюдаются признаки «лоббирования» интересов застройщиков и инвесторов. Так, в конце января стали известны результаты тендера по застройке перспективного квартала на Уралмаше – его выиграла компания «Брусника» Алексея Круковского. СМИ информировали, что этот бизнесмен дружит с губернатором Куйвашевым, мэр Орлов тоже вхож в эту «компанию».

Отдельно стоит отметить, что в мэрии Екатеринбурга на неудобные вопросы горожан часто отвечают просто «отписками», причем без уточнения причины отказа. Так, при обсуждении Генплана до 2035 года было отклонено 514 предложений из 567 с аргументом: «Целесообразно не учитывать». Скорее всего, с доработкой Генплана до 2045 года будет тоже самое.