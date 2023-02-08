В Екатеринбурге поднялась стоимость услуг ЖКХ. Горожане планировали выйти на протест 11 февраля. Однако мероприятие не было согласовано мэрией. Чиновники сослались на ограничения для проведения акций на территории Свердловской области. По мнению активистов, это указывает на страх мэра Алексея Орлова перед недовольными горожанами.

За 2022 год в Екатеринбурге тарифы увеличивали дважды. При этом возросла и оплата за проезд в общественном транспорте. Екатеринбуржцы критикуют власти за происходящее. Они делают акцент на том, что стоимость услуг ЖКХ растет, а зарплаты – нет.

«Особенно жёстко новая «реформа» обойдётся пенсионерам и социально незащищённой части населения. При нашей нищенской пенсии и без того непомерные расхода на коммуналку теперь будут «съедать» значительную долю «государственного подаяния» по старости», – поделился мнением лидер КПРФ в Свердловской области Александр Ивачев.

Он считает, что митинг, конечно, можно запретить. Однако горожане при этом все еще будут недовольны тарифами.

При этом Орлова критиковали уже не раз. Он не только поднимает стоимость услуг ЖКХ, но и реализует выгодную ему строительную политику. В рамках КРТ подрядчиками становятся связанные с ним компании. Активисты города недовольны происходящим. Однако власти города и региона не реагируют на жалобы жителей Екатеринбурга.