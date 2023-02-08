Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Екатеринбурге поднялась стоимость услуг ЖКХ. Горожане планировали выйти на протест 11 февраля. Однако мероприятие не было согласовано мэрией. Чиновники сослались на ограничения для проведения акций на территории Свердловской области. По мнению активистов, это указывает на страх мэра Алексея Орлова перед недовольными горожанами.

За 2022 год в Екатеринбурге тарифы увеличивали дважды. При этом возросла и оплата за проезд в общественном транспорте. Екатеринбуржцы критикуют власти за происходящее. Они делают акцент на том, что стоимость услуг ЖКХ растет, а зарплаты – нет.

«Особенно жёстко новая «реформа» обойдётся пенсионерам и социально незащищённой части населения. При нашей нищенской пенсии и без того непомерные расхода на коммуналку теперь будут «съедать» значительную долю «государственного подаяния» по старости», – поделился мнением лидер КПРФ в Свердловской области Александр Ивачев.

Он считает, что митинг, конечно, можно запретить. Однако горожане при этом все еще будут недовольны тарифами.

При этом Орлова критиковали уже не раз. Он не только поднимает стоимость услуг ЖКХ, но и реализует выгодную ему строительную политику. В рамках КРТ подрядчиками становятся связанные с ним компании. Активисты города недовольны происходящим. Однако власти города и региона не реагируют на жалобы жителей Екатеринбурга.

Вам может понравиться

Алаудинов заявил, что российские войска смогли занять еще несколько улиц в Артемовске

Вооруженные силы Российской Федерации с боями заняли еще несколько улиц в населенном пункте Артемовск. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной Милиции ЛНР и

Передача российских активов Украине приведет к падению долларовой гегемонии США

Издание Global Times опубликовало материал, где говорится, что «гегемония доллара» подходит к своему завершению. А ускорит этот процесс конфискация российских активов с последующей их передачей Украине. Авторы публикации отметили, что

США хотят обменять часть Донбасса на прорыв южного фронта

Алексей Арестович, прежний советник офиса украинского президента, рассказал, как по его мнению, будут развиваться события в Донбассе в ближайшее время. Об этом пишет «Московский Комсомолец» Политик считает, что если военные