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Украинские вооруженные силы смогут продвинуться вперед только в южной части зоны проведения специальной операции. Причина в том то, что восток находится полностью по контролем военных России. Такой вывод сделали эксперты американского издания The New York Times.

По мнению зарубежных специалистов, следующей целью для наступления ВСУ может стать Мелитополь. Авторы публикации рассказали, что город расположен там, где идет пересечение железной дороги и двух крупных магистралей. По этой причине населенный пункт важен для снабжения бойцов РФ.

Но при этом украинские командиры должны думать, как им сдержать наступление российских сил в восточной части, а также сохранить численность своего состава и свою боевую технику.

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