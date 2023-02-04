Простые граждане Европы расплачиваются за то, что власти их стран ввели санкции против России и оказывают военную помощь Украине. Об этом заявил Дмитрий Медведев, занимающий должность зампреда Совбеза России.

Он отметил, что европейским лидерам нет дела до своего населения. Они готовы на все, лишь бы угодить Америке и остаться у власти. При этом за введенные антироссийские санкции, а также отправку вооружения в Киев и поддержку торговых войн в полной мере расплачиваются простые люди, обычное население стран Евросоюза.

Дмитрию Медведеву задали вопрос, сочувствует ли он жителям Европы. На что он ответил, что в сегодняшней ситуации сочувствие требуется жителям Донбасса, которые подвергаются многолетним атакам со стороны киевского режима.