Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Телеграм-канале выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием и речь Джо Байдена в Варшаве. Стоит отметить, что американский президент выступал перед поляками, но обращался к россиянам.

Медведев отметил, что Путин во время своего выступления сообщил о приостановке участия Российской Федерации в СНВ-3. Он подчеркнул главную ошибку американцев, считающих своим правом «гадить везде и во всем». Американские элиты утратили связь с действительностью. Он предложил обратить внимание на Великобританию и Францию, которые тоже являются ядерными державами.

Касаемо речи Джо Байдена зампред Совбеза написал, что она являлась традиционной американской проповедью «с поправкой на старческий маразм». Российский политик подчеркнул лицемерие президента США, говорившего о демократии и нежелании Вашингтона проявлять агрессию в сторону России. «Выглядит нелепо и нечестно», – отметил Медведев.

На заявление Байдена о возможности завершить украинский конфликт, если Россия остановит вторжение Медведев написал, что остановка СВО без победы приведет к тому, что «Россию порвут на части». А вот прекращение поставок вооружения со стороны США положит конец боевым действиям.