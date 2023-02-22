Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Телеграм-канале выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием и речь Джо Байдена в Варшаве. Стоит отметить, что американский президент выступал перед поляками, но обращался к россиянам.

Медведев отметил, что Путин во время своего выступления сообщил о приостановке участия Российской Федерации в СНВ-3. Он подчеркнул главную ошибку американцев, считающих своим правом «гадить везде и во всем». Американские элиты утратили связь с действительностью. Он предложил обратить внимание на Великобританию и Францию, которые тоже являются ядерными державами.

Касаемо речи Джо Байдена зампред Совбеза написал, что она являлась традиционной американской проповедью «с поправкой на старческий маразм». Российский политик подчеркнул лицемерие президента США, говорившего о демократии и нежелании Вашингтона проявлять агрессию в сторону России. «Выглядит нелепо и нечестно», – отметил Медведев.

На заявление Байдена о возможности завершить украинский конфликт, если Россия остановит вторжение Медведев написал, что остановка СВО без победы приведет к тому, что «Россию порвут на части». А вот прекращение поставок вооружения со стороны США положит конец боевым действиям.

Вам может понравиться

Опытный образец беспилотной бронемашины на базе БМП-3 был выпущен ВНИИ «Сигнал»

На базе БМП-3 инженерами Всероссийского научно-исследовательского института «Сигнал» был разработан и выпущен опытный образец новой беспилотной машины, которым можно управлять прямо с портативного планшета. Главный конструктор института Сергей Курдубанов сообщил

ВСУ проводят масштабные военные учения по обороне Киева

Как сообщают представители киевской городской военной администрации, 21 февраля на территории города Киев начнутся масштабные военные учения по отработке взаимодействия между подразделениями вооруженных сил Украины, направленные на оборону столицы Украины.

В Москве впервые за зиму намело сугробы высотой 38 см

В Москве природа установила очередной рекорд. За прошедшие выходные высота сугробов в столице нашей страны достигла максимальных значений за эту зиму. Снежный покров увеличился до 38 сантиметров. Об этом сообщил