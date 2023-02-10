Спутниковые снимки последствий мощного землетрясения в Турции были опубликованы американской компанией Maxar. На новых спутниковых снимках можно увидеть масштабы разрушений взлетно-посадочной полосы аэропорта Хатая, жилых домов города Антакья и хранилища зерна в Кырыкхане и Нурдагы.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 7,7 баллов. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что данное землетрясение является самым мощным с 1939 года. По решению правительства на территории Турции объявлен семидневный траур. При этом турецкие власти ввели режим чрезвычайного положения в десяти провинциях, которые больше всего пострадали от последствий землетрясения.

Последние данные турецких властей сообщают о том, что количество погибших от последствий землетрясения в Турции уже составляет 18342 человек. При этом количество пострадавших жителей уже составляет 72424 человека.