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Количество военнослужащих со стороны Украины в зоне спецоперации составляет не более 200 тысяч человек. Такую информацию передал URA.RU полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Все остальные свои силы украинское командование придерживает на других направлениях. Но, по словам эксперта, их тоже небольшое количество.

Матвийчук отметил, что на фронте пребывает максимум 200 тысяч бойцов ВСУ. Остальные украинские военнослужащие разделены на группировки. На севере они находятся вдоль границы с Белоруссией. Также есть подразделения на Брянщине и Сумщине. Еще одна украинская группировка расположена возле Приднестровья. «Распыления у них достаточно большие», – подчеркнул он.

По мнению эксперта, вскоре украинское командование будет перебрасывать свои резервы также и на другие направления. Но это произойдет, если они выведут свои войска из Артемовска и Угледара.

Когда российские войска полностью возьмут ВСУ в кольцо в Угледаре и Артемовске, украинским бойцам останется только два варианта: добровольно сложить оружие и сдаться в плен или умереть.

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