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Как сообщает в своем материале издание «Военное дело», в Сети были опубликованы фотографии населенного пункта Марьинка, территория которого после ожесточенных боевых действий теперь больше напоминает «лунный пейзаж».

Сообщается, что оборона вооруженных сил Украины на данном участке фронта была продавлена, однако боевые действия на территории Марьинки продолжаются до сих пор. Последние позиции украинских солдат теперь расположены на юго-западной окраине населенного пункта. Однако подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают планомерно продвигаться вперед.

В городе почти не осталось целых построек по причине того, что изо дня в день по позициям в Марьинке работает артиллерия. В руинах городских построек до сих пор скрываются украинские военнослужащие, но их постоянно обрабатывают российские реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» зажигательными снарядами, что практически не оставляет шанса выжить противнику.

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