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Илон Маск, известный американский миллиардер, оценил новую функцию, предложенную разработчиками компании Google. Речь о технологии, которая дает возможность удалять с фотоснимков ненужных людей в сервисе Google Photos.

К своему посту бизнесмен прикрепил две фотографии. На одном снимке изображен Иосиф Сталин со своими соратниками – Молотовым, Ворошиловым и Ежовым. Второй снимок отличается тем, что на нем нет Николая Ежова, главы НКВД. Сообщается, что его изображение убрали со снимка после его ареста.

Маск написал комментарий к фото, что функция Google «Сталину понравилась бы».

Ранее представители компании Google рассказали, что владельцы смартфонов на ОС Android и iOS, которые приобретут подписку GoogleOne, смогут редактировать фотографии, убирая с них ненужных людей.

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