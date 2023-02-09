Военное командование украинской армии перебрасывает в окрестности таких населенных пунктов, как Сватово и Кременная военную технику, вооружения и личный состав из города Харьков через Купянск. Данная информация появилась в Telegram-канале военного эксперта и бывшего подполковника Народной Милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко.

По его словам, активной переброской свежих резервов личного состава и техники вооруженные силы Украины вынуждены реагировать на катастрофические потери живой силы и военной техники на территории республик Донбасса. Марочко отметил, что данная информация свидетельствует об успехах российской армии на Донецком фронте.

Бывший подполковник НМ ЛНР также добавил, что свежие резервы вооруженных сил Украины, которые прибыли в Харьков, являются личными подразделениями главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного с западных регионов Украины. Однако данная информация пока еще не является подтвержденной.