Командование вооруженных сил Украины перебрасывает в район Кременной свежие резервы ежедневно для пополнения потерь на данном участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта и бывшего подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко.

По информации разведчиков ВС РФ западного военного округа, российские войска продолжают продвигаться вперед на участке фронта в окрестностях Кременной. По этой причине вооруженные силы Украины несут большие потери и вынуждены их восполнять из накопленных резервов. На данный участок командование ВСУ отправляет ежедневно не менее одной роты солдат, отметил Марочко.

По его словам, ранее командование ВСУ планировали провести контратаку на данном направлении, однако из-за больших потерь на фронте оставшихся резервов не достаточно для выполнения поставленных задач. Марочко добавил, что украинское командование знает о сложившейся на данном участке фронта неблагоприятной для себя ситуации, но не предпринимает никаких действий для сохранения жизни своих военнослужащих.