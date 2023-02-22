Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подполковник Народной Милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ всеми способами желает удержать Бахмут (прежнее название Артемовск), поэтому регулярно осуществляет переброс резервов.

По словам Марочко, украинские подразделения укрываются в промышленной зоне Артемовска. Там они расположили свое вооружение и технику, склады ракетно-артиллерийского вооружения и разместили личный состав. Северная часть города, находящаяся под контролем ВСУ, сейчас состоит из фортификаций противника.

В качестве укрытий боевики используют территорию одного из промышленных предприятий Артемовска. Марочко также отметил, что перемещение противник осуществляет по подземным коммуникациям промзоны. По его словам, украинские бойцы всеми способами пытаются затруднить продвижение российских сил.

Ранее стало известно о взятии города Артемовска российскими войсками в полукольцо. ВС России готовятся осуществить удар по противнику в западной части города.

Вам может понравиться

Австралийская телеведущая Панахи после просмотра видеонарезки с оговорками Байдена не смогла сдержать слез

Ведущая на телевизионном канале Sky News Australia Рита Панахи разрыдалась от смеха после просмотра видеоподборки самых известных оговорок американского президента Джо Байдена. Во время эфира очередного выпуска телевизионной программы Панахи

Страны НАТО отправили на Украину 440 танков и более тысячи систем ПВО

Западные страны в составе НАТО, начиная с декабря 2021 года, отправили в Киев тысячи единиц разных видов военной техники. Сообщается о 440 пересланных боевых танках, 1170 комплексах ПВО, 665 систем

Аудитория Daily Mail высмеяла секретаря СНБО Украины, заявившего о планах похода на Москву

Читатели британского издания Daily Mail подвергли критике заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявившего, что украинские танки доберутся до Москвы и устроят парад на Красной площади.