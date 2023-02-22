Подполковник Народной Милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ всеми способами желает удержать Бахмут (прежнее название Артемовск), поэтому регулярно осуществляет переброс резервов.

По словам Марочко, украинские подразделения укрываются в промышленной зоне Артемовска. Там они расположили свое вооружение и технику, склады ракетно-артиллерийского вооружения и разместили личный состав. Северная часть города, находящаяся под контролем ВСУ, сейчас состоит из фортификаций противника.

В качестве укрытий боевики используют территорию одного из промышленных предприятий Артемовска. Марочко также отметил, что перемещение противник осуществляет по подземным коммуникациям промзоны. По его словам, украинские бойцы всеми способами пытаются затруднить продвижение российских сил.

Ранее стало известно о взятии города Артемовска российскими войсками в полукольцо. ВС России готовятся осуществить удар по противнику в западной части города.