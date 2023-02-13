Подразделения вооруженных сил Российской Федерации планомерно продвигаются вперед небольшими темпами, применяя для выдавливания противника с занимаемых им позиций современную военную технику. О новой тактике российской армии на Донбассе рассказал бывший подполковник ЛНР и военный эксперт Андрей Марочко.

В эфире телеканала «Россия 24» Марочко заявил, что командование вооруженных сил России начали применять новую тактику для продвижения на Донбассе. По его словам, она заключается не в широкомасштабном наступлении по всей линии фронта, а в выдавливании противника с более выгодных позиций небольшими планомерными темпами.

Также Марочко отметил, что средства массовой информации Украины продолжают активно называть российских бойцов оккупантами для дискредитации ВС РФ. Однако после освобождения каждого нового населенного пункта Донбасса, по словам Марочко, местные жители называют российских бойцов, почему то «не оккупантами, а освободителями».