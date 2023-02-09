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Согласно заявлению военного эксперта, подполковника в отставке армии ЛНР Андрея Марочко, в районе Артемовска (украинское название Бахмут) после захвата российскими силами позиций противника, было найдено множество трупов в форме ВСУ с нанесенными увечьями.

По словам Марочко, обезображивание тел погибших было совершено уже после их смерти. Это было сделано для того, чтобы сложно было идентифицировать человека по документам. Как отметил подполковник, найденные документы совершенно не соответствовали внешним данным погибших, несмотря на нанесенные их телам увечья.

Напомним, что российские войска продолжают продвигаться по городу Артемовску. Подразделениям ВС России уже удалось занять некоторые части населенного пункта. Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в Артемовске, однако украинское командование до сих пор не приняло решение об отводе войск из города. Иностранные издания сообщают о переполненных украинских прифронтовых моргах трупами военнослужащих ВСУ.

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