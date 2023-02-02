Офицер Народной Милиции ЛНР подполковник в отставке Андей Марочко заявил, что все больше украинских военных стало переходить на сторону ВС России. Они захотели воевать против киевского режима, а это может помочь российским войскам одержать победу.

Марочко отметил, что украинские военнослужащие, решившие перейти на сторону России, получили реальный шанс сохранить себе жизнь, ведь они были брошены украинским командованием в мясорубку. Он отметил, что остановить то, что сейчас творит киевский режим могут украинские бойцы, путем сдачи в плен.

Подполковник подчеркнул, что многие украинцы, оказавшиеся на линии фронта, желают пойти с оружием в руках «в обратном направлении, на Киев». Однако Марочко отметил, что всех сдавшихся в плен украинских военнослужащих тщательно проверяют сотрудники российских спецслужб.

Ранее офицер Марочко заявлял, что Киев скрывает реальные потери в рядах ВСУ и хоронит своих погибших в братских могилах в воронках на севере Луганской Народной Республики.