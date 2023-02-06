Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Морально-психологическая обстановка в рядах вооруженных сил Украины становится хуже с каждым днем. После поражения в Соледаре и постоянных потерях в боях за контроль над Артемовском растет количество украинских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в плен.

Бывший подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в интервью «Московскому Комсомольцу» рассказал, что необходимо делать, чтобы склонить украинских военных сложить оружие. Применение агитационных боеприпасов с подробной инструкцией о процедуре сдачи в плен является действенным способом донесения информации в зоне боевых действий.

Марочко уверен, что решение о сдаче в плен для простого украинского солдата является единственным гарантированным способом сохранения своей жизни на фронте. При этом подполковник НМ ЛНР в отставке считает, что в случае сдачи в плен целого подразделения шансы остаться в живых для украинских бойцов максимальные.

Также Марочко предлагает выдавать добровольно сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ новых документов для обеспечения безопасности членов их семей.

Вам может понравиться

Трофимов: Крым имеет сакральное значение для Российской Федерации

Как сообщает в своем материале ИА URA.RU, полуостров Крым имеет сакральное значение для государства России. По этой причине, любая попытка отобрать полуостров силой будет встречена жестким отпором со стороны вооруженных

Российские войска освободили Николаевку в ДНР

Согласно сообщению Министерства обороны РФ, российские штурмовики при поддержке армии ВС России освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Потери с украинской стороны составляют практически сотню бойцов. В Минобороны

Politico: бойцы ВСУ объяснили, что часто вынуждены покидать свои позиции из-за нехватки боеприпасов и больших потерь личного состава

Издание Politico пишет в своем материале, что военнослужащие украинской армии сообщают в личной беседе с журналистами о том, что их сослуживцы часто вынуждены покидать передовые позиции из-за значительных потерь личного