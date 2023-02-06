Морально-психологическая обстановка в рядах вооруженных сил Украины становится хуже с каждым днем. После поражения в Соледаре и постоянных потерях в боях за контроль над Артемовском растет количество украинских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в плен.

Бывший подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в интервью «Московскому Комсомольцу» рассказал, что необходимо делать, чтобы склонить украинских военных сложить оружие. Применение агитационных боеприпасов с подробной инструкцией о процедуре сдачи в плен является действенным способом донесения информации в зоне боевых действий.

Марочко уверен, что решение о сдаче в плен для простого украинского солдата является единственным гарантированным способом сохранения своей жизни на фронте. При этом подполковник НМ ЛНР в отставке считает, что в случае сдачи в плен целого подразделения шансы остаться в живых для украинских бойцов максимальные.

Также Марочко предлагает выдавать добровольно сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ новых документов для обеспечения безопасности членов их семей.