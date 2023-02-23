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Украинские ВС занялись укреплением запасных позиций. Это делается на случай прорыва обороны, которое может произойти на Краснолиманском и Купянском направлениями, рассказал РИА Новости представитель ЛНР Андрей Марочко.

Со слов источника, вторая и третья линия украинской обороны на указанных направлениях укреплена личным составом. Туда стянуты переносные ракетные комплексы, а также противотанковые огневые средства.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что украинское Министерство обороны издало указ об отправке в зону боевых действий сотрудников военкоматов. В документе говорится, что это необходимо для того, чтобы более качественно комплектовать подразделения, выполняющие боевые задание в зоне СВО.

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