Украинские ВС занялись укреплением запасных позиций. Это делается на случай прорыва обороны, которое может произойти на Краснолиманском и Купянском направлениями, рассказал РИА Новости представитель ЛНР Андрей Марочко.

Со слов источника, вторая и третья линия украинской обороны на указанных направлениях укреплена личным составом. Туда стянуты переносные ракетные комплексы, а также противотанковые огневые средства.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что украинское Министерство обороны издало указ об отправке в зону боевых действий сотрудников военкоматов. В документе говорится, что это необходимо для того, чтобы более качественно комплектовать подразделения, выполняющие боевые задание в зоне СВО.