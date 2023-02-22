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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотоснимок министра иностранных дел Сергея Лаврова совместно с членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И. Фотографию можно увидеть на официальной странице Захаровой в Телеграм-канале.

Оба дипломата изображены на фотографии смеющимися и пожимающими друг другу руки. Снимок Мария Захарова прокомментировала в шуточной форме с упоминанием американского президента. Дипломат под фотографией отметила, что не знает истинной причины смеха глав внешнеполитических ведомств, но ей по душе такая трактовка: «Ты слышал, Байден сказал, что Запад нам не враг».

Член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И прибыл с визитом в Москву. Встреча Ван И с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялась утром 22 февраля. По информации с официальных источников на повестке дня рассматривались вопросы глобального противостояния с западными странами и противоборства с «американским запугиванием».

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