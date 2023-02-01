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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко завершил свой рабочий визит в Зимбабве. Видеокадры проводов белорусского лидера были опубликованы в Телеграм-канале «Пул первого». Текст под видео гласил: «А у местной роты почетного караула в штате есть необычный сотрудник». Речь идет о том, что в аэропорту Лукашенко провожал почетный караул, в составе которого находился козел, одетый в национальную форму.

Также на видеозаписи можно рассмотреть танец, исполненный под национальную музыку местным жителем. Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва лично провожал белорусского президента и подарил ему на память фотоальбом, запечатленных памятных моментов визита Лукашенко.

Напомним, что президент Белоруссии прилетел в африканскую страну с рабочим визитом 30 января. В ходе проведенных переговоров, лидеры двух стран подписали ряд соглашений о совместном сотрудничестве Белоруссии и Зимбабве.

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