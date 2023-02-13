Лучший город Земли имеет худшего губернатора: петербуржцы о лидерстве Беглова в антирейтинге АСИ

Жители Петербурга активно дискутируют в соцсетях о результатах исследования АНО «Агентство социальной информации» (АСИ). В соответствующем рейтинге Александра Беглова признали худшим губернатором в новейшей истории мегаполиса.

Напомним, в январе текущего года аналитики АСИ провели опрос горожан, чтобы выявить лучших и худших градоначальников Северной столицы. Первое место в антирейтинге занял Беглов. За него свои голоса отдали 29% респондентов.

После публикации результатов исследования петербуржцы стали активно обсуждать эту тему в соцсетях. Многие комментаторы уверены, что такие низкие показатели действующего губернатора связаны с провальными реформами.

Некоторые жители Северной столицы заявили, что хотели бы видеть во главе города не Беглова, а мэра Москвы Сергея Собянина.

Недавно горожане подвергли критике действующего градоначальника за обещание модернизировать аэропорт «Пулково» к 2060 году.