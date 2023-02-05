В российской компании Lobaev Arms заявили, что в текущем году в несколько раз будет увеличено производство снайперских винтовок. В феврале объемы увеличат вдвое, а в апреле – еще в два раза. Об этом рассказал Владислав Лобаев, основатель компании.

Он отметил, что грядет основательное расширение, и компания будет выпускать в два раза больше винтовок уже в этом месяце.

Указывается, что при помощи винтовок компании Lobaev Arms уничтожены тысячи военных противника в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Также Lobaev занимается изготовлением боевых беспилотников, которые применяются в зоне СВО. Ущерб для ВСУ от таких дронов тоже значительный.

Ранее Владимир Артяков, представитель государственной корпорации Ростех, рассказал, что на протяжении этого года концерн Калашников начнет производить свои беспилотники полностью на отечественных комплектующих.