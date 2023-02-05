ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В российской компании Lobaev Arms заявили, что в текущем году в несколько раз будет увеличено производство снайперских винтовок. В феврале объемы увеличат вдвое, а в апреле – еще в два раза. Об этом рассказал Владислав Лобаев, основатель компании.

Он отметил, что грядет основательное расширение, и компания будет выпускать в два раза больше винтовок уже в этом месяце.

Указывается, что при помощи винтовок компании Lobaev Arms уничтожены тысячи военных противника в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Также Lobaev занимается изготовлением боевых беспилотников, которые применяются в зоне СВО. Ущерб для ВСУ от таких дронов тоже значительный.

Ранее Владимир Артяков, представитель государственной корпорации Ростех, рассказал, что на протяжении этого года концерн Калашников начнет производить свои беспилотники полностью на отечественных комплектующих.

Вам может понравиться

Российский контр-адмирал призвал изменить систему оборонзаказа в связи со спецоперацией

Николай Коваленко, российский контр-адмирал запаса, рассказал, что в стране требуется внесение изменений в отрасли оборонной промышленности. По его мнению, это решит проблемы, выявленные с началом СВО, пишет «Московский Комсомолец». Со

NDP: польские власти скрывают преступления американских солдат, размещенных в стране

Военнослужащие иностранных армий оккупировали территорию Польши. В основном это касается солдат американских вооруженных сил. При этом польское правительство вывело персонал НАТО и США из-под юрисдикции Варшавы, вопреки своему национальному законодательству.

Кочующий минометный расчет спецназа Росгвардии ликвидировал подразделение ВСУ в ЛНР

Пресс-служба Росгвардии рассказала об очень эффективном методе борьбы с окопавшимися военнослужащими вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Сообщается, что подразделение спецназа Росгвардии успешно