Как заявил в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия» майор ВВС и летчик-инструктор Андрей Красноперов, Великобритания не в состоянии провести качественную подготовку украинских пилотов в ограниченные временные рамки.

Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на заявление британского премьера Сунака сообщило о том, что Великобритании объявила о подготовке морских пехотинцев и пилотов ВСУ на своей территории. Также британское правительство пообещало киевскому режиму ускорить процесс поставки вооружения.

Официальной информации о передаче Украине западных самолетов пока нет. Но Андрей Красноперов считает, что ВСУ могут получить самолеты F-16, потому что именно эту модель самолетов киевские власти неоднократно просили у коллективного Запада.

По словам Красноперова, обучить пилота быстро – невозможно. Просто управлять самолетом – это одно, а выполнять на нем боевые стрельбы, сброс авиационных бомб или пуски ракет – это совершенно иное. На Западе для подготовки военного пилота с нуля требуется не один год.

При этом современный воздушный бой выглядит совершенно не так как раньше, когда необходимо было уметь выполнять фигуры высшего пилотажа, чтобы увернуться от вражеского огня. В настоящее время, например, российский пилот современного истребителя Су-35 может одновременно сопровождать до семи целей.