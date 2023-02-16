Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Телеграм-канале рассказ командира авиагруппы в составе частной военной компании «Вагнер» о том, каким образом подбитый российский бомбардировщик смог выполнить поставленную боевую задачу и вернуться на аэродром.

Сообщается, что 13 февраля экипаж бомбардировщика получил боевую задачу, которую необходимо было выполнить в районе, где все еще находились рабочие комплексы ПВО противника. Во время выполнения боевой задачи самолет был подбит, вследствие чего произошло возгорание в его хвостовой части.

Тем не менее, по словам командира авиагруппы ЧВК «Вагнер», экипаж трезво оценил полученные повреждения и принял решение завершить выполнение боевой задачи, после чего смог вернуться на аэродром. По словам бойца ЧВК «Вагнер» бомбардировщик не получил серьезных повреждений, поэтому после ремонта сможет продолжить свои боевые вылеты в зоне спецоперации.