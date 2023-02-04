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Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что на помощь ВСУ для борьбы против России польские власти могут отправить на территорию Украины около 40 тысяч польских военных, которые будут принимать участие в конфликте в составе частных военных подразделений и наемников.

По словам эксперта, в Польше хотят на законодательном уровне легализировать участие польских военнослужащих в украинском конфликте. Это делается для того, чтобы семьи погибших могли получать выплаты, а раненные были бы обеспечены дополнительными средствами. В противном случае, польские граждане могут поднять бунт против собственного правительства.

Леонков также отметил, что Польша не против отправить свою армию на Украину под собственным флагом. Однако Североатлантический альянс этого не допустит, ведь данный шаг будет означать уже прямое столкновение с Россией. Потому Польшей будет организована скрытая интервенция. Польские военные будут сражаться под украинским флагом в интернациональных легионах, будут состоять в ЧВК в качестве наемников.

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