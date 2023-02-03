Газета Le Monde в своем материале сообщает, что истребители Североатлантического альянса продолжают подниматься в воздух для осуществления перехватов военных самолетов ВКС Российской Федерации в небе над акваторией Балтийского моря. Сообщается, что российские истребители совершают полеты без активации специальных опознавательных транспондеров.

Издание отмечает, что последний перехват самолеты НАТО совершили 31 января, когда в небе над Балтикой радарами были зафиксированы три самолета. Ими оказались два российских истребителя Су-27 и один самолет-разведчик Ил-20. Для перехвата воздушных целей в небо поднялись два перехватчика НАТО из состава 30-й эскадрильи ВВС Франции, дислоцируемые на военной базе в Эстонии. В результате военные самолеты НАТО проводили российские истребители до международной границы Эстонии и России.

Сообщается, что всего за декабрь 2022 года было совершено 15 вылетов натовских перехватчиков для сопровождения российских самолетов. Напомним, что Нидерланды отправили в Польшу восемь своих современных истребителей F-35 для совместного патрулирования воздушного пространства над Восточной Европой.