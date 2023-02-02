ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, лидеры Западного мира «присматриваются» к Молдавии, чтобы сделать из нее «следующую Украину», так как нынешний президент страны Майя Санду уже готова согласиться практически на любые условия США и НАТО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какая из соседствующих с Россией стран может пойти по пути Украины, Лавров заявил, что на «в настоящий момент на эту роль активно присматриваются к Молдове».

Лавров отметил, что, по мнению лидеров Запада, Молдавия отлично подходит на эту роль, так как во главе этой страны далеко «не свободно демократическими» методами удалось поставить президентом человека, который имеет румынское гражданство и лично рвется вступить в Североатлантический альянс.

Глава российского МИД Сергей Лавров добавил, что Майя Санду готова пойти на объединение с Румынией, да и «вообще она готова практически на все».

Вам может понравиться

Сальдо: ВСУ теряют большое количество личного состава в постоянных попытках форсировать Днепр

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, многочисленные попытки со стороны подразделений вооруженных сил Украины форсировать Днепр постоянно пресекаются российскими артиллеристами, что приводит

Эксперты: Россия превосходит Украину в военном отношении даже с учетом новых поставок западного оружия

Многие зарубежные военные эксперты, особенно из европейских стран, выражают обоснованные сомнения, что столь рекламируемая сейчас крупнейшая поставка Киеву военной техники и вооружений западного производства будет способна заметно склонить в его

Кочующий минометный расчет спецназа Росгвардии ликвидировал подразделение ВСУ в ЛНР

Пресс-служба Росгвардии рассказала об очень эффективном методе борьбы с окопавшимися военнослужащими вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Сообщается, что подразделение спецназа Росгвардии успешно