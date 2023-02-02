Как сообщает РИА Новости, лидеры Западного мира «присматриваются» к Молдавии, чтобы сделать из нее «следующую Украину», так как нынешний президент страны Майя Санду уже готова согласиться практически на любые условия США и НАТО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какая из соседствующих с Россией стран может пойти по пути Украины, Лавров заявил, что на «в настоящий момент на эту роль активно присматриваются к Молдове».

Лавров отметил, что, по мнению лидеров Запада, Молдавия отлично подходит на эту роль, так как во главе этой страны далеко «не свободно демократическими» методами удалось поставить президентом человека, который имеет румынское гражданство и лично рвется вступить в Североатлантический альянс.

Глава российского МИД Сергей Лавров добавил, что Майя Санду готова пойти на объединение с Румынией, да и «вообще она готова практически на все».