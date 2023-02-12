Мэр Карловых Вар (Чехия) Андреа Пфеффер-Ферклова заявила о том, что курорт может закрыться из-за значительного снижения посещаемости. Отмечается, что туристы с других стран не смогут перекрыть то количество россиян, которые ежегодно приезжали на чешский курорт.

В связи с этим, многие отели курортного города вынуждены перепрофилироваться под нужды западных туристов или вовсе закрываться. По словам мэра, уменьшение количества россиян на курорте началось еще с 2014 года, когда Крым отошел к Российской Федерации. Но пик спада пришелся на момент эпидемии Covid-19 а затем и на конфликт на Украине.

Андреа Пфеффер-Ферклова подчеркнула, что если не будет найдена новая клиентура для SPA-индустрии, то она полностью исчезнет. Раньше были отели, которые полностью специализировались на лечении. И теперь им придется или закрываться, или искать альтернативу. А туристы, которые приезжают с Западной Европы посещают курорт в эконом-режиме. Именно поэтому отели и магазины терпят убытки.