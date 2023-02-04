Соединенные Штаты Америки нарушили свое собственное обещание по поводу поставок дальнобойных ракет GLSDB для вооруженных сил Украины. Об этом написал в своем материале обозреватель агентства РИА Новости Андрей Коц.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 3 февраля во время брифинга сделал заявление, что новый пакет вооружений для ВСУ будет включать в себя в том числе и дальнобойные пилотируемые бомбы GLSDB с максимальной дистанцией поражения 150 км.

Коц отмечает, что лидеры Запада продолжают делать заявления о том, что Украина сможет добиться победы в ходе боевых действий уже к концу 2023 года. Причем свои слова они подкрепили решением об отправке современных западных танков для украинской армии.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские вооруженные силы еще не сталкивались с таким боеприпасом как управляемая пилотируемая бомба GLSDB, поэтому трудно предположить, как это повлияет на ход боевых действий.