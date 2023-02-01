Газета Global Times во вторник сообщила о том, что биологам из Китая впервые удалось клонировать корову высокопродуктивной голштинской породы, способной давать в среднем 18 тонн молока ежегодно.

Китайские биологи из Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства использовали ткани уха животного, чтобы клонировать трех телят методом переноса ядер соматических клеток.

Глава группы китайских ученых Цзинь Япин сообщил, что успех данного эксперимента имеет важное значение для возрождения животноводческой отрасли страны. По его словам в настоящий момент Китай вынужден закупать примерно 70% молочных коров из-за рубежа.

Япин утверждает, что в течение двух-трех лет ученые его университета планируют воссоздать стадо количеством в 1000 голов, что станет основой для решения зависимости КНР от поставок молочных коров из-за рубежа.

Напомним, что за последние несколько лет китайскими учеными был проведен ряд успешных экспериментов по клонированию особей коня, кота, собаки, свиньи и других видов животных.