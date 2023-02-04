Полковник в запасе и военный обозреватель Игорь Коротченко рассказал, насколько опасными для Республики Крым могут быть американские управляемые ракеты GLSDB, радиус поражения которых составляет более 150 км. Эксперт отмечает, что вооруженные силы Российской Федерации способны отразить удары данных ракет при помощи систем противовоздушной обороны.

Коротченко подчеркнул, что данную проблему можно решить двумя способами. Первый – это нарастить поставки средств ПВО, которые способны перехватывать и уничтожать подобные цели. По его мнению, оптимальным вариантом является «Тор-М2», которая является системой ПВО с малой дальностью. Обычно ее устанавливают поблизости с объектами, требующими защиты.

Вторым же способом, по словам эксперта, является увеличение количества средств ПВО средней дальности, таких как «Бук-М3». Данные системы противовоздушной обороны автономны. Поэтому они способны работать в полевых условиях без внешней подзарядки.