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Как сообщил президент группы компаний «Калашникова» Алан Лушников на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби, концерн приступил к выполнению заказа по серийным поставкам своего нового пистолета-пулемета ППК-20 в интересах главного заказчика.

По его словам, в настоящий момент полным ходом идут работы связанные с принятием на вооружение ППК-20, важной особенностью которого является возможность вести автоматический и одиночный огонь одновременно с использованием быстросъемного прибора для стрельбы без шума и пламени.

Сообщается, что новый пистолет-пулемет ППК-20 оснащается телескопическим прикладом из ударопрочного полимера, складывающийся на правую сторону ствольной коробки.

Как отметил глава концерна «Калашников», снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) также прошла все необходимые испытания и готова к серийному производству. Напомним, что СВЧ должна заменить собой устаревшую снайперскую винтовку Драгунова, стоящую в настоящее время на вооружении российской армии.

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