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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что группировка вооруженных сил РФ «Центр» нанесла комплексное огневое поражение подразделениям украинской армии в окрестностях населенного пункта Красный Лиман в ЛНР.

За последние сутки в окрестностях населенных пунктов Червонопоповка, Стельмаховка и Червона Диброва было ликвидировано не около ста военнослужащих вооруженных сил Украины, два легковых автомобиля, две боевые бронированные машины, САУ «Гвоздика», САУ «Акация», буксируемые гаубицы Д-30 и Д-20.

Напомним, что на Донецком направлении, по информации Министерства обороны России, было ликвидировано 150 солдат украинской армии. Также врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о том, что штурм населенного пункта Угледар российскими войсками идет сразу с трех направлений: с запада, юго-запада и юга. Однако, Пушилин отметил, что освобождение данного населенного пункта идет медленными темпами.

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