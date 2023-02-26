Как сообщает в своем материале издание «Комменрсантъ», работы над созданием нейрокомпьютерного интерфейса уже выходят на финишную прямую. Компания Synchron, финансируемая миллиардерами Джеффри Безосом и Биллом Гейтсом, объявила о начале нового этапа клинических испытаний своей системы нейрокомпьютерного интерфейса под названием Brain computer interface (BCI).

По информации разработчика, данная система позволит парализованным людям полноценно пользоваться компьютером, используя лишь силу своей мысли. О старте своих клинических испытаний подобной системы уже в середине текущего года заявила и компания Илона Маска Neuralink. При этом власти США, Великобритании и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) озадачились вопросом по созданию законодательных норм для регулирования работы быстроразвивающихся нейрокомпьютерных интерфейсов.

Коммерческий директор Synchron Курт Хаггстрем во время своего интервью телеканалу CNBC заявил, что компания приступает к новой стадии клинических испытаний своего малоинвазивного устройства под названием Stentrode, предназначенного для фиксации нейронных импульсов парализованных пациентов. Малоинвазивный метод предполагает введение в кровеносную систему человека специального микростента или электропроводящего каркаса, который должен быть доставлен потоком крови к моторной коре мозга для фиксации его нейронных импульсов и передачи команд системе управления интерфейсом компьютера.