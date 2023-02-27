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Как сообщает пресс-служба концерна «Росатом», компания «Росэнергоатом», являющаяся электроэнергетическим дивизионом концерна, приступила к тестированию персональных компьютеров отечественного производства, созданных на базе центрального процессора «Байкал». В будущем планируется внедрение российских компьютеров в инфраструктуру компании.

Концерн произвел закупку первой партии российских ПК под названием «Бобер» на базе ЦП «Байкал», сообщается в пресс-службе компании. В настоящий момент сотрудники концерна ведут подготовительные работы для внедрения отечественных компьютеров в инфраструктуру генерирующей компании.

Данный шаг, по словам директора департамента управления IT-проектами и интеграцией Росэнергоатома Олега Шальнова, является «очень важным событием» для всей корпорации.

Шальнов отметил, что переход на использование компьютерных процессоров отечественного производства в атомной отрасли поможет укрепить технологическую независимость в данной сфере производства.

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