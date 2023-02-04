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Английские специалисты из компании Rolls-Royce представили концепт космического ядерного реактора новейшего поколения. Сейчас ведутся работы по его созданию, в них принимает также участие Космическое агентство Великобритании. Разработки идут, начиная с 2021 года.

В основе реактора применяется ядерное деление, в ходе которого идет высвобождение энергии. Далее ее можно будет применять для каких-либо целей на Марсе или Луне.

Подобные ядерные системы также позволят уменьшить время полета до Марса. Сейчас на это уходит от 6 до 9 месяцев с учетом применения двигательных установок современного поколения.

Указывается, что ядерное деление сейчас не применяется в космических кораблях, хотя в ближайшее время ситуация может поменяться.

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