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В Телеграм-канале Министерства обороны Украины Military Media Center было опубликовано заявление командующего Сухопутными войсками украинской армии Александра Сырского, касательно обстановки в районе Бахмута (ранее Артемовск).

Как следует из сообщения Сырского, в окрестностях Бахмута, как и в самом городе ситуация для подразделений вооруженных сил Украины складывается «крайне напряженно». По его словам, противник ввел в бой наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», которые пытаются окружить гарнизон ВСУ, обороняющий Бахмут.

Такого же мнения придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, который в своем последнем обращении заявил, что положение подразделений украинской армии в районе Бахмута остается «очень сложным».

Как следует из заявления врио главы ДНР Дениса Пушилина, все  дороги, ведущие в Бахмут, находятся под полным огневым контролем вооруженных сил Российской Федерации. Однако подразделения украинской армии продолжают оказывать серьезное сопротивление.

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