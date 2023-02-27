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В Сети появился документ вооруженных сил Украины, в котором идет речь о перевозке боеприпасов на границу Украины и Приднестровья. Согласно опубликованной шифрованной телеграмме, бойцы 128-й бригады вооруженных сил Украины должны прибыть на территорию поселка Кучурган в период до 27 февраля.

Данный поселок расположен на территории Одесской области в непосредственной близости от границы с Приднестровской Молдавской Республикой. Расстояние от поселка Кучурган до Тирасполя составляет всего 30 километров.

Как следует из опубликованной секретной телеграммы ВСУ, личный состав 128-й бригады в составе 534 человек должен обеспечить переброску боеприпасов по маршруту Кучурган – Кропивницкий (ранее Кировоград) в срок до 27 февраля. Для выполнения данного мероприятия личный состав 128-бригады поступает в распоряжение командира воинской части А0666. Приказ утвержден боевым генералом украинской армии Сергеем Литвиновым.

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