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Командир взвода российской армии с позывным Камыш рассказал, почему подразделения РФ штурмуют Угледар в ДНР длительное время и это дается им сложно. Причина заключается в особенностях местности. Об этом он сообщил военкору проекта WarGonzo.

Офицер отметил, что в этом районе сложно использовать бронетехнику, всюду балки, высоты, а также пересеченная местность. Продвижение вперед пехоты затрудняется тем, что нужно постоянно обходить естественные препятствия. Военный рассказал, что около Угледара присутствуют огромные перепады высот, которые доходят до 30 метров.

Ранее российские подразделения ударили по скоплениям боевой техники и живой силы ВСУ около поселений Пречистовка и Угледар. О нанесении ударов проинформировали в Министерстве обороны РФ.

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